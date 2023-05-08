МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин назвал РИА Новости пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу, в том числе, за курение на балконе. Россиянам напомнили, как не получить самый "майский" штраф

"Первое — шум. Время, в которое запрещается шуметь и штраф, обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего — это время с 22:00 до 7:00 и "тихий час" в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей. Второе — перепланировка. Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно — не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей", — сообщил Чаплин.

Кроме того, собственники квартир должны использовать жилплощадь только для проживания, если там находится магазин или хостел, в этом случае грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности, отметил Чаплин.

"Четвертое — курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до трех тысяч рублей", — сообщил он.

Кроме того, если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до трех тысяч рублей, добавил депутат.

"Будьте осторожны и соблюдайте правила", — заключил Чаплин.