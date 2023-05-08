Экс-премьер Малайзии заявил о приближении мировой войны из-за действий США
Экс-премьер Малайзии Мохамад: действия США против России приближают мировую войну
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Антироссийские действия Соединенных Штатов приближают начало новой мировой войны, в которой страны разделятся на противоборствующие блоки, заявил в беседе с изданием Global Times бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Он отметил, что США попытаются привлечь другие страны к мерам, нацеленным против Российской Федерации, и "России тоже необходимо найти дружественные страны, которые будут поддерживать ее".
По его логике, это приведет к созданию восточного и западного блоков и повышению риска начала мировой войны. При этом Мохамад отметил, что из-за украинского кризиса, возникшего в результате ряда шагов западных государств, во всем мире выросли расходы на жизненно важные товары и начались проблемы с поставками зерна.
https://1prime.ru/society/20230508/840549633.html
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