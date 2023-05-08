МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Россияне в январе — апреле тратили на образование детей на 41 процент больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из исследвания банка "Зенит". Глава Минобрнауки рассказал о новой системе высшего образования

Аналитики кредитной организации изучили операции в секторе "образование", совершенные в период с января по апрель 2022 и 2023 годов.

Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, расходы на образование детей в 2023 году в целом увеличились на 41 процент в связи со спросом на дополнительные подготовки. При этом, отмечается в исследовании, 42 процента пришлось на дошкольные учреждения, 12 процентов — на начальную школу, 24 процента — на среднюю, а сопутствующие расходы составили 22 процента.

Траты на образование в целом выросли на 46 процентов, хотя средний чек операций поднялся на пять процентов, до 1,26 тысячи рублей, в связи с увеличением популярности онлайн-обучения.

"В 2022 году тренд замедлился, так как в период неопределенности в экономике инвестиции в образование отошли у населения на второй план. Стабилизация ситуации положительно отразилась на готовности россиян вкладывать в обучение", — подчеркнули авторы материалов.

Исследователи указали, что общая сумма операций по опрате дистанционного образования для детей и взрослых выросла на 74 процента, а средний чек достиг 1,942 тысячи рублей.