МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. У европейских лидеров короткая память, советские солдаты отдавали жизнь за освобождение региона от нацизма, Россия сможет сокрушить идеологию Бандеры. Об этом написал замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев в англоязычном Twitter-аккаунте. Медведев с иронией ответил на идею создать орден Бандеры

Политик опубликовал поздравления с Днем Победы, напомнив, что 600 тысяч советских солдат отдали жизни за освобождение от фашизма Польши, 380 — за Венгрию и Чехию, свыше 100 тысяч — Германии.

"К сожалению, у сегодняшней Европы и ее жалких лидеров очень короткая память", — отметил Медведев.

Зампред российского Совбеза подчеркнул, что страна будет всегда помнить помнить героев Второй мировой войны, которые искоренили фашизм. Он также выразил уверенность, что в Россия сможет сокрушить "чудовищный бандеровский неонацизм" в современной Европе.