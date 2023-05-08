Медведев заявил, что у европейских лидеров короткая память
Медведев не сомневается, что Россия сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры в Европе
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. У европейских лидеров короткая память, советские солдаты отдавали жизнь за освобождение региона от нацизма, Россия сможет сокрушить идеологию Бандеры. Об этом написал замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев в англоязычном Twitter-аккаунте.
Политик опубликовал поздравления с Днем Победы, напомнив, что 600 тысяч советских солдат отдали жизни за освобождение от фашизма Польши, 380 — за Венгрию и Чехию, свыше 100 тысяч — Германии.
"К сожалению, у сегодняшней Европы и ее жалких лидеров очень короткая память", — отметил Медведев.
Зампред российского Совбеза подчеркнул, что страна будет всегда помнить помнить героев Второй мировой войны, которые искоренили фашизм. Он также выразил уверенность, что в Россия сможет сокрушить "чудовищный бандеровский неонацизм" в современной Европе.
https://1prime.ru/society/20230508/840550893.html
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