Путин призвал не допускать искажения правды о Великой Отечественной войне
Путин назвал недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне нравственным долгом
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народов Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что в этот день главы государтсв воздают дань уважения тем, кто разгромил нацистских захватчиков.
"Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников", — отметил он.
Путин добавил, что духовное наследие ВОВ поспособствует развитию отношений между странами и народами.
Российский лидер также выразил благодарность ветеранам и труженникам тыла.
https://1prime.ru/society/20230508/840551318.html
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