МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. После поражения ВСУ президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, предпримет попытку сбежать из страны, предположил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. Зеленский пообещал новые санкции против России

Говоря об украинском лидере, Макговерн отметил: "Он хороший актер, играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на вилле на Кипре, а украинцы окажутся брошены на произвол судьбы".

Также экс-сотрудник ЦРУ призвал не забывать, что президент Украины просто следует указаниям, и добавил, что следующие месяцы могут стать для ВСУ настоящей катастрофой.