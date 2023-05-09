МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Бывший ведущий Fox News собирается объявить войну уволившему его телеканалу, написал в статье для издания Axios обозреватель Майк Аллен. Журналист из США выяснил конкретную причину увольнения Такера Карлсона

По его словам, "Такер Карлсон готовится высвободить союзников для нападения на Fox News в попытке заставить сеть позволить ему работать или начать работу на правого соперника".

Сообщается, что в настоящий момент Карлсон создает собственную "медиа-империю", но для этого ему необходимо избавиться от контракта с Fox News, истекающего в 2025 году.

Некоторые крупные американские СМИ, по информации Аллена, уже предложили Карлсону контракты с большей зарплатой, чем на Fox News. А кроме того, "по некоторым данным", как говорится в статье, известный телеведущий "без деталей" обсудил "совместную работу" с Илоном Маском.