МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Британская Daily Mail проанализировала, какие страны в обозримом будущем могут сделать выбор в пользу свободы и отказаться от членства в Евросоюзе. МИД КНР прокомментировал возможное введение санкций Евросоюза

По данным издания, "неопределенное" будущее в союзе ждет, например, Грецию. Главным источником напряженности между Грецией и ее партнерами по Евросоюзу стал долговой кризис в стране, начавшийся в 2009 году. Тогда Брюссель выдвинул условия предоставления финансовой помощи и потребовал, чтобы Греция ввела меры жесткой экономии. Афины сочли это попыткой унизить Грецию.

При этом отмечается, что сегодня евроскептицизм в Греции популярнее, чем в любой другой европейской стране. Согласно данным проведенного в феврале нынешнего года опроса Eurobarometer, 53% греков заявили о своем пессимизме в отношении будущего Евросоюза, а 60% высказали свое недоверие Брюсселю.

Daily Mail указывает в числе разочарованных в Евросоюзе стран и Италию. События последних нескольких лет, говорится в статье, заставили граждан Италии усомниться в ЕС больше, чем когда-либо раньше. Страна существенно пострадала от пандемии COVID-19 и активно критиковала Евросоюз за медлительность и неэффективность в оказании помощи.

А опрос Eurobarometer показал, что лишь 50% итальянцев доверяют Европейскому союзу, и многие подозревают, что премьер-министр Джорджа Мелони просто тянет время, решая, как ослабить контроль Брюсселя над внутренними делами своей страны.

Как отмечает издание, непросто складываются отношения Евросоюза и с Францией. Являясь одним из основателей блока, эта страна на протяжении многих лет выступает и самым ярым критиком ЕС.

Многие французы, по данным Daily Mail, убеждены, что страна потеряла свой суверенитет в пользу Брюсселя, и по этой причине во Франции все большую популярность набирает лидер партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен.

По опросу Eurobarometer, что 57% граждан Франции не доверяют Евросоюзу, а 50% со скепсисом смотрят на будущее блока.

Также в список "неблагонадежных" британская газета включила издание Швецию, хотя и с оговоркой, что выход этой страны из блока в ближайшее время маловероятен. Тем не менее Daily Mail напомнила, что на прошлой неделе лидер второй по величине партии Швеции "Шведские демократы" Йимми Окессон призвал пересмотреть и оценить необходимость членства страны в ЕС. Он высказался против чрезмерного вмешательства Брюсселя во внутреннюю политику своей страны. А постоянное расширение полномочий Брюсселя, по его словам, означает, что "немецкие, польские или французские политики на практике решают, какой автомобиль вы можете купить, насколько дорогим должен быть бензин и какое дерево вы можете срубить на своем участке".

С большей вероятностью, как считают авторы издания, Евросоюз может покинуть Венгрия, президент которой Виктор Орбанв последнее время стал изгоем в Европе из-за ого, что поддерживает тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. К тому же правительство Орбана обвиняют в нарушении демократических свобод и использовании государственных средств для укрепления собственной власти.

Разногласия Будапешта и руководством ЕС привели к тому, что Венгрии отказали в доступе к десяткам миллиардов евро из фондов по восстановлению после пандемии. При этом Брюссель установил ряд требований, для выполнения которых стране необходимо провести ряд серьезных политических реформ. На это, как считают в Daily Mail, Орбан вряд ли пойдет.

По данным же опроса Eurobarometer, 43% граждан Венгрии в отношении Евросоюза настроены пессимистично, а 44% не доверяют блоку.