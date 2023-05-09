МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В отношениях Японии и России на сегодняшний день нет положительных изменений, напротив, существует тенденция к их дальнейшему ухудшению, такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель главы дипломатической миссии России в Токио, временный поверенный в делах Геннадий Овечко. Товарооборот Японии и России сократился на 41 процент

"Японская сторона под надуманными и необоснованными предлогами ввела нелегитимные персональные рестрикции, прервала контакты по целому ряду направлений, заморозила золотовалютные резервы Центробанка, отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле, инициировала ограничение инвестиций и запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров, придумала ценовой потолок на российские нефтепродукты, выслала наших дипломатов. По сути Токио открыто заявил о желании проводить политику, наносящую нам с вами ущерб", — сказал дипломат.

Более того, существует тенденция к еще большему ухудшению отношений в связи с тем, что Япония как страна-председатель G7 намерена взять на себя лидерство в группе по усилению давления на Россию.

"Мы не только не усматриваем положительных изменений в откровенно недружественном курсе администрации, но и отмечаем тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации: в качестве страны-хозяйки мероприятий "Группы семи" Япония поставила целью возглавить потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму", — подчеркнул Овечко.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение принять участие во встрече получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов.

Приглашение на саммит в Хиросиме получили также главы семи организаций: ООН, МАГАТЭ, МВФ, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.