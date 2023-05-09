МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Современная цивилизация находится на переломном рубеже, западные страны провоцируют конфликты для уничтожения ценностей и установления своей "системы грабежа и насилия", Россия справится с этими вызовами. Об этом заявил президент Владимир Путин. Путин призвал не допускать искажения правды о Великой Отечественной войне

Глава государства выступил с речью во время парада, посвященного Дню Победы.

Российский лидер отметил, что цивилизация снова оказалась на решающем, переломном рубеже. По его словам, "коллективный Запад", продвигая "отвратительную и смертоносную по своей природе" идеологию превосходства, которая "стравливает людей, провоцирует кровавые конфликты, сеет ненависть и уничтожает ценности", стремится навязать миру "систему грабежа и ценностей".

"Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", — сказал Путин.

По словам президента, Россия сумела дать отпор международному терроризму, сможет обеспечить защиту жителям Донбасса. Он подчеркнул, что Москва надеется на создание мирного будущего. Помимо этого, как указал глава государства, опыт сплочения в годы угрозы является прочной опорой в мире, который движется к справедливому многополярному порядку.

"Похоже, они забыли к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы", — заявил Путин, добавив, что нет ничего сильнее, чем единство и любовь к Родине.

Глава государства также поздравил россиян с Днем Победы и поблагодарил лидеров стран СНГ за посещение мероприятия, отметив их "благодарное отношение к подвигу предков. Президент добавил, что для России нет недруженственных или враждебных народов.

Кроме того, Путин сказал, что Россия гордится героями, которые участвуют в СВО, подчеркнув их роль в обеспечении безопасности страны.