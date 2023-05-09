МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Военный парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади завершился прохождением военной техники. Путин и Жапаров готовы к сотрудничеству в финансовом секторе

В мероприятии приняли участие бронеавтомобили, пусковые установки системы ПВО С-400 и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", бронетранспортеры БТР-82А, подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах и новые БТР "Бумеранг".

Отмечается, что авиационная техника в Параде не участвовала.

Позднее президент России Владимир Путин и его коллеги из стран СНГ возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана прибыли в Москву 8 мая для посещения парада Победы.