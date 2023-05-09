МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Посол России в Варшаве Саргей Андреев не смог возложить цветы на мемориальнм кладбище в День Победы из-за агрессивно настроенной толпы, сообщил корреспондент РИА Новости. Польша провоцирует новый конфликт в Европе, пишет InfoBrics

В 2022 году на посла в Польше напали, облив красной жидкостью.

Отмечается, что толпа требовала от дипломата снять георгиевскую ленточку, оттесняла к автомобилю. В результате агрессивного поведения собравшихся возложить венок на кладбище советских воинов не удалось.

Позднее Андреев сообщал, что не пострадал в результате действий толпы. По его словам, этот инцидент является безобразием и нарущением общественного порядка.

"Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации не устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами", — подчеркнул посол.