Послу России в Варшаве помешали возложить цветы на мемориале в День Победы
Толпа в Варшаве помешала послу Андрееву возложить цветы на мемориале в День Победы
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Посол России в Варшаве Саргей Андреев не смог возложить цветы на мемориальнм кладбище в День Победы из-за агрессивно настроенной толпы, сообщил корреспондент РИА Новости.
В 2022 году на посла в Польше напали, облив красной жидкостью.
Отмечается, что толпа требовала от дипломата снять георгиевскую ленточку, оттесняла к автомобилю. В результате агрессивного поведения собравшихся возложить венок на кладбище советских воинов не удалось.
Позднее Андреев сообщал, что не пострадал в результате действий толпы. По его словам, этот инцидент является безобразием и нарущением общественного порядка.
"Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации не устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами", — подчеркнул посол.
https://1prime.ru/society/20230509/840555568.html
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