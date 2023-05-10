МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, передает телеканал СNN. Трамп не будет давать показания в деле об изнасиловании, сообщил CNN

Сообщается, что суд обязал Трампа выплатить пострадавшей $2 миллиона в рамках урегулирования иска, а также еще $3 миллиона компенсации за клевету и ущерб репутации журналистки.

Трамп назвал вердикт позором и "продолжением величайшей охоты на ведьм за все время".