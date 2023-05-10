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Суд признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования
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Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, передает телеканал СNN. Сообщается,... ПРАЙМ, 10.05.2023
общество , новости, сша, дональд трамп, суд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, передает телеканал СNN.
Сообщается, что суд обязал Трампа выплатить пострадавшей $2 миллиона в рамках урегулирования иска, а также еще $3 миллиона компенсации за клевету и ущерб репутации журналистки.
Трамп назвал вердикт позором и "продолжением величайшей охоты на ведьм за все время".