РИА, 10 мая — ПРАЙМ. Американские спецслужбы не располагают доказательствами организации Москвой побега предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии, пишет газета Corriere della Sera. Журналиста WSJ Гершковича оставили в СИЗО

Сына губернатора Красноярского края задержали 17 марта в Милане по американскому ордену, 21 марта Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в Штаты. Глава итальянского Минфина Джанкарло Джорджетти распорядился заморозить активы Усса в стране.

29 марта российский предприниматель скрылся из-под домашнего ареста. В беседе с РИА Новости 4 апреля уже на территории России Усс-младший рассказал о вынужденном побеге в связи с неверием в объективность итальянского правосудия.

"Хотя мы не можем с полной уверенностью исключить какую-то причастность российских властей, до сих пор мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы вывезли Артема Усса из Италии", — сказал Corriere della Sera высокопоставленный представитель спецслужб США.

При этом, по его словам, итальянские партнеры способны противостоять российским секретным службам.

Ранее представитель Госдепа заявлял Corriere della Sera, что ситуация с побегом является "весьма прискорбным инцидентом", "грубым нарушением" Россией суверенитета Италии.