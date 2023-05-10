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Президент Грузии назвала отмену Россией визового режима провокацией
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Отмена визового режима со стороны России является провокацией, это неприемлемо, заявила президент Грузи Саломе Зурабишвили. Ранее в среду президент Владимир Путин подписал два... ПРАЙМ, 10.05.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, грузия, визовый режим
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Отмена визового режима со стороны России является провокацией, это неприемлемо, заявила президент Грузи Саломе Зурабишвили.
Ранее в среду президент Владимир Путин подписал два указа о снятии запрета для российских компаний на совершение полетов в Грузию и об отмене визивого режима со страной.
"Очередная российская провокация!" — отметила Зурабишвили в Twitter.
Грузинский лидер добавила, что отмена визивого режима и восстановление прямого сообщения с Россией недопустимы на фоне ситуации на Украине.