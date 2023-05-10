МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Отмена визового режима со стороны России является провокацией, это неприемлемо, заявила президент Грузи Саломе Зурабишвили. Путин отменил визовый режим с Грузией

Ранее в среду президент Владимир Путин подписал два указа о снятии запрета для российских компаний на совершение полетов в Грузию и об отмене визивого режима со страной.

"Очередная российская провокация!" — отметила Зурабишвили в Twitter.

Грузинский лидер добавила, что отмена визивого режима и восстановление прямого сообщения с Россией недопустимы на фоне ситуации на Украине.