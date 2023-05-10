Медведев предложил "переименовать" польские города
Медведев предложил свои варианты названий городов "переименовавшей" Калининград Польши
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Польшу после ее решения по Калининграду следует переименовать в "Царство Польское в составе России", названия городов тоже стоит изменить, написал в англоязычном Twitter-аккаунте замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Решение комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польши использовать название Крулевец вместо Калининград вступило в силу 9 мая.
Медведев отметил, что польским русофобам наименование Калининдрад "оказалось не по душе". Политик предложил в этой связи использовать вместо Кракова Krakau, вместо Гданьска Danzig, а вместо Познани Posin.
"Список можно продолжать долго. И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи", — добавил он.
Медведев сопроводил публикацию смайликом.
https://1prime.ru/society/20230510/840564723.html
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