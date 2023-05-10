ТБИЛИСИ, 10 мая — ПРАЙМ. Отмена визового режима для граждан Грузии положительно скажется на проживающих в России грузинах, заявила замглавы Минэкономики страны Мариам Квривишвили. Россия и Иран прорабатывают вопрос организации безвизовых групповых поездок

"Важно отметить, что до миллиона граждан Грузии проживают в РФ, и это решение будет содействовать их путешествиям в Грузию, их связи с родиной и конечно же сделает более легким их связь с членами семьи",- сказала она, добавив, что обеспечение усиления экономики населения является приоритетом властей.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала созвать заседание Совбеза для рассмотрения вопроса введения трехмесячных виз для россиян.

Квривишвили отметила, что грузинская сторона пока не получала от России уведомлений об осуществлении прямых перелетов, соответствующие разрешения не давала.

"Мы четко фиксируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции…", — подчеркнула замминистра.

По словам замглавы грузинского Минэкономики, неподсанкционные авиакомпании смогут осуществлять прямые рейсы после обращения Москвы.

Ранее в среду президент Владимир Путин подписал два указа о снятии запрета для российских компаний на совершение полетов в Грузию и об отмене визивого режима со страной.