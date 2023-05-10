МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Россияне, пребывающие в запасе, призваны на военные сборы в 2023 году, следует из указа президента страны Владимира Путина. В Москве будут рассылать повестки в "Госуслугах" уже в весенний призыв

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Согласно указу, пребывающие в запасе граждане России пройдут военные сборы в Вооруженных силах, Войсках нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.

Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.