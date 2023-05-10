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2023-05-10T17:07:04+03:00
2023-05-10T17:07:04+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230510/840565491.html
Путин подписал указ о военных сборах в 2023 году
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Россияне, пребывающие в запасе, призваны на военные сборы в 2023 году, следует из указа президента страны Владимира Путина. Соответствующий документ размещен на сайте правовой... ПРАЙМ, 10.05.2023
общество , новости, россия, военные сборы, указ президента рф
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Россияне, пребывающие в запасе, призваны на военные сборы в 2023 году, следует из указа президента страны Владимира Путина.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Согласно указу, пребывающие в запасе граждане России пройдут военные сборы в Вооруженных силах, Войсках нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.
Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.