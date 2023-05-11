МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Политический кризис в Словакии может лишить Украину ближайшего союзника в Европе, предупреждает в статье для британского журнала The Spectator обозреватель Уильям Наттрасс. Молдавские фермеры потребовали срочно запретить импорт с Украины

Он отмечает, что партия SMER достаточно сильная, чтобы возглавить словацкое правительство — "и это плохая новость для Украины и ЕС".

"В опросах лидирует Левая популистская Социал-демократическая партия SMER, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, самым неоднозначным политиком Словакии и яростным критиком политики Запада в отношении конфликта на Украине", — пишет Наттрасс.

При этом он приводит данные опроса, который показывает, что половина словаков хочет победы России на Украине, из чего делает вывод: "Позиция Фицо, несомненно, отражает взгляды значительной части населения Словакии".

Вместе с тем в статье отмечается, что Словакия важный транзитный и ремонтный узел для поставок вооружений на Украину, а кроме того, Словакия имеет существенное политическое влияние в Евросоюзе в таких вопросах, как кризис, связанный с избытком украинской сельскохозяйственной продукции.

Если к власти в Словакии придет партия SMER во главе с Робертом Фицо, Украине следует забыть о поддержке своего ключевого союзника в Евросоюзе, заключает Наттрасс.