МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. США пересмотрели свою позицию по миротворческой роли Китая в конфликте на Украине, чтобы загнать его в ловушку, заявил в статье для газеты Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин, комментируя заявления Госдепа о вере в "соответствующую роль" КНР в украинском кризисе. Байден предупредил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира

"На самом деле, цель США по сдерживанию развития России, ее основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась. За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты", — отметил Чжунпин.

На его взгляд, США заинтересованы в участии Китая в переговорах, чтобы он убедил Россию отказаться от сокрушительного удара по Украине в случае успехов контрнаступления. Если же "контрнаступ" провалится, то, как считает Чжунпин, американцы снова изменят свою позицию.

"В Вашингтоне исходят из того, что у Китая есть возможность оказать давление на Россию. И если Россия не послушает Китай, то ему придется присоединиться к США и странам Запада в наложении против нее санкций", — отмечает эксперт и подчеркивает, что Китай не собирается играть по сценарию США и попадать в эту "ловушку".

"В критический момент США будут защищать только свои национальные интересы и даже могут пожертвовать своими союзниками. Ведь жертвование Вашингтоном интересов своих союзников — не редкость", — заключает Чжунпин.