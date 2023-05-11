Американский офицер объяснил, каких результатов ждут США на Украине
Подполковник Дэвис: в конфликте на Украине США стремятся нанести максимальный вред России
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Главная цель Соединенных Штатов в конфликте на Украине состоит в том, чтобы нанести как можно больше вреда России, заявил в беседе с YouTube-каналу Judging Freedom подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
По его словам, американская администрация не беспокоится, сможет ли Украина одержать победу — власти осознают, что у Украины нет шансов.
"Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. (Глава Пентагона Ллойд — прим. ред.) Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней <…> она будет достигнута", — отметил Дэвис и добавил, что США постараются затянуть конфликт на максимально длительный срок.
https://1prime.ru/society/20230511/840568750.html
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