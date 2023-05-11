МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. ООН отметила важность экспорта продовольствия и удобрений из России

Ранее в телеграм-канале Shot сообщалось, что Москву атаковали полчища летающих насекомых после дождя, большинство из них клопы.

"Растительноядные клопы, видео с которым сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных", — говорится в сообщении.

Мероприятия по истреблению насекомых не требуются, уточнили в пресс-службе.