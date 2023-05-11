Роспотребнадзор: атаковавшие после дождя Москву клопы не опасны
Роспотребнадзор: атаковавшие после дождя Москву клопы не опасны для здоровья людей
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в телеграм-канале Shot сообщалось, что Москву атаковали полчища летающих насекомых после дождя, большинство из них клопы.
"Растительноядные клопы, видео с которым сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных", — говорится в сообщении.
Мероприятия по истреблению насекомых не требуются, уточнили в пресс-службе.
https://1prime.ru/society/20230511/840575997.html
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