МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Жительница Саратовского региона выиграла 100 миллионов рублей в лотерее "Мечталлион", другие 14 участников выиграли по одному миллиону рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи". Россиянам рассказали, что делать с кредитами умершего родственника

"Участница из Саратовской области купила в местном отделении Почты Росси билет на 33-й тираж флагманской лотереи "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея" и выиграла сегодня во время эфира на Первом канале суперприз 100 000 000 рублей", — сказали в пресс-службе и добавили, что это первый раз в истории современных российских лотерей, когда трижды за один календарный год разыгран суперприз в лотерею, трансляции розыгрышей которой проводятся по федеральному телевидению.

Пресс-служба отметила, что суперприз разыграли уже на 33 ходу – на один ход раньше установленного ограничения по числу ходов на данную категорию. Согласно правилам, для выигрыша суперприза нужно закрыть все поле до 34 хода включительно. Если игрок закрывает поле после этого хода, то выигрывает миллион рублей.

Кроме того, в "Национальной Лотерее" добавили, что в рамках розыгрыша еще 14 участников выиграли приз по одному миллиону рублей. При этом, 33-й тираж был приурочен ко Дню Победы, а общая сумма выигрышей превысила 166 миллионов рублей.

В мае часть вырученных средств от всех розыгрышей "Мечталлион" пойдет на благотворительность. Тк, в Красноярске и Волгограде ветеранам будет оказана помощь через местные благотворительные организации, сообщает "Национальная Лотерея".

"В Туле средства уже переданы на организацию мероприятий в честь Дня Победы и покупку подарков для ветеранов труда и пенсионеров, работавших в РЖД. В Курске будет куплена мебель для госпиталя ветеранов войн и помощь пострадавшей от пожара, инвалиду 2 группы: женщине помогут с ремонтом жилья", — рассказали в пресс-службе.