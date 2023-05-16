МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Долги американского населения за первый квартал 2023 года достигли нового рекордного значения, превысив 17,05 триллиона долларов, говорится в опубликованном отчете Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. Приставы не взыщут с жителей новых регионов долги перед украинскими банками

"Отчет свидетельствует о росте совокупного долга домохозяйств в первом квартале 2023 года на 148 миллиардов долларов, до 17,05 триллиона долларов", — указано в документе.

В ФРБ добавили, что "доля текущей задолженности, которая становится просроченной, увеличилась по большинству типов долгов".

Отмечается, что нынешние долги населения США превышают значение до начала пандемии коронавируса на 2,9 триллиона долларов. Как следует из отчета, сильнее всего вырос объем ипотечного кредитования, увеличившись на 121 миллиард долларов — до 12,04 триллиона долларов, а объем автокредитования повысился на 10 миллиардов долларов.