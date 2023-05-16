МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Посол России в Польше Сергей Андреев в беседе с газетой "Известия" оценил вероятность разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой. Слуцкий оценил планы Польши добиться репараций

По его словам, "Такая вероятность существует всегда. Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей".

Вместе с тем Андреев прокомментировал заявления польской стороны о наличии у России своих объектов в стране. Как отметил Андреев, Москва может зеркально ответить на изъятие ее зданий. Польской недвижимости в России меньше, но она есть, подчеркнул он.