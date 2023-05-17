Немецкий политолог предсказал провал стратегии Запада на Украине
Политолог из ФРГ Варвик: наивно думать, что политика Запада на Украине может иметь успех
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Политика Запада на Украине не приведет ни к чему хорошему, заявил в статье для Frankfurter Allgemeine немецкий политолог Йоханнес Варвик.
Он уверен, что действия стран Запада не помогают в урегулировании конфликта на Украине. Аргументируя это утверждение, Варвик указывает на значительные разрушения, огромные потери и высокий потенциал эскалации.
Политолог написал: "Наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех".
Запад пересек четко обозначенные Россией красные линии еще в преддверии конфликта на Украине, отметил Варвик, и отказался достичь "трезвого баланса интересов".
Основным ключом к разрешению кризиса, по мнению политолога, станет осознание Западом того факта, что Украина действительно находится в сфере влияния России.
https://1prime.ru/society/20230517/840612640.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.