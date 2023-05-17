МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил молитву о поиске работы, говорится в публикации на официальном портале РПЦ. "АвтоВАЗ" трудоустроит до тысячи работников сгоревшего завода "Феррони"

Отмечается, что члены Синода решили утвердить молебное пение "по случаю поиска работы": "Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

В пении просят подать дело для приношения "достойных плодов трудов и преуспевания в исполнении заповедей и любви к Богу".