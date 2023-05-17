МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил позитивное влияние Brexit на британскую экономику, назвав дешевое пиво одной из заслуг выхода страны из Евросоюза, сообщила в среду газета Guardian со ссылкой на слова самого премьера. СМИ: Stellantis пригрозила уйти из Британии из-за невыгодного соглашения

"Мы изменили акцизы на алкоголь, это означает, что этим летом вы сможете получить более дешевое пиво в пабах. Все это очень ощутимые преимущества Brexit, которые я уже ввёл", — приводит газета слова Сунака, сказанные им журналистам на пути в Японию, где состоится саммит G7.

Другими заслугами Brexit, по словам британского премьера, является снижение НДС на санитарно-гигиенические изделия и открытие так называемых "свободных портов", специальных экономических зон с налоговыми льготами и более низкими тарифами для бизнеса, созданных для привлечения инвесторов и развития экономики, пишет Guardian.

При этом Сунак признал, что в стране наблюдается высокая инфляция и рост госзаимствований, однако отметил, что "экономический оптимизм увеличивается, потребительское доверие растет, прогнозы роста повышаются", говорится в статье.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что Brexit обходится экономике Великобритании в 100 миллиардов фунтов стерлингов в год, причем последствия охватывают все сферы: от инвестиций до способности компаний нанимать работников. При этом заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент отмечал, что последствия выхода Великобритании из Евросоюза начали наносить британской экономике ущерб раньше, чем ожидалось изначально.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства и спустя 4,5 года после референдума. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря этого же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.