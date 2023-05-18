МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. СМИ: Венгрия заблокировала транш помощи Киеву на закупку вооружения

"Не думаю, что мы против", — заявил собеседник на вопрос о том, выступает ли ведомство против того, чтобы другие страны передавали Киеву F-16.

В то же время, по данным источника, решение о возможности передачи истребителей другими государствами в настоящее время еще не принято.

Как уточняет издание, высокопоставленные представители Пентагона неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений на текущем этапе конфликта и указывали, что на первых местах по приоритетности находятся системы ПВО, артиллерия, а также механизированные и бронированные наземные транспортные средства.

На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве.

В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16.

Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".