МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала брифинг и "сбежала со своей трибуны", пишет Daily Mail. Белый дом: дефолт США станет подарком России и Китаю

Подчеркивается, что таким образом Жан-Пьер отреагировала на вопрос о расследовании "связей" экс-президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией на выборах 2016 года.

В итоге Жан-Пьер переадресовала вопрос Министерству юстиции США, и брифинг на этом завершился.

Ранее спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с Россией, поскольку оно было основано на неподтверждённых данных.