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Пресс-секретарь Белого дома резко прервала брифинг после вопроса о России
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала брифинг и "сбежала со своей трибуны", пишет Daily Mail. Подчеркивается, что таким образом Жан-Пьер отреагировала на... ПРАЙМ, 18.05.2023
новости, общество , сша, дональд трамп, белый дом, выборы, россия, карин жан-пьер, брифинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала брифинг и "сбежала со своей трибуны", пишет Daily Mail.
Подчеркивается, что таким образом Жан-Пьер отреагировала на вопрос о расследовании "связей" экс-президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией на выборах 2016 года.
В итоге Жан-Пьер переадресовала вопрос Министерству юстиции США, и брифинг на этом завершился.
Ранее спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с Россией, поскольку оно было основано на неподтверждённых данных.