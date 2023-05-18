МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Шричанд Хиндуджа, глава самой богатой семьи в Великобритании, умер в возрасте 87 лет, сообщил телеканал Sky News. Россиянам рассказали, что делать с кредитами умершего родственника

Представитель семьи Хиндуджа заявил каналу, что миллиардер и бизнесмен "мирно покинул нас".

Sky News напомнил, что брат Шричанда Гопичанд оспаривал законность доверенности на управление активами, которую бизнесмен выдал своим дочерям, поскольку глава семьи страдал от деменции.

В прошлом году издание Sunday Times назвало семью Хиндуджа, состояние которых оценивалось в 20 миллиардов фунтов, богатейшей в Великобритании.