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Умер глава богатейшей семьи Великобритании, сообщили СМИ
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Шричанд Хиндуджа, глава самой богатой семьи в Великобритании, умер в возрасте 87 лет, сообщил телеканал Sky News. Представитель семьи Хиндуджа заявил каналу, что миллиардер и... ПРАЙМ, 18.05.2023
общество , финансы, новости, великобритания, семья
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Шричанд Хиндуджа, глава самой богатой семьи в Великобритании, умер в возрасте 87 лет, сообщил телеканал Sky News.
Представитель семьи Хиндуджа заявил каналу, что миллиардер и бизнесмен "мирно покинул нас".
Sky News напомнил, что брат Шричанда Гопичанд оспаривал законность доверенности на управление активами, которую бизнесмен выдал своим дочерям, поскольку глава семьи страдал от деменции.
В прошлом году издание Sunday Times назвало семью Хиндуджа, состояние которых оценивалось в 20 миллиардов фунтов, богатейшей в Великобритании.