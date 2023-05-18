МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Украина в случает вступления в НАТО не откажется от попыток вернуть ушедшие регионы, России придется отвечать всеми средствами, заявил замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. В Эстонии раскрыли, когда Украина вступит в НАТО

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение о необходимости принять Украину в Альянс.

"Киссинджер призвал принять Украину в НАТО. Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он еще с Брежневым встречался", — прокомментировал Медведев его высказывания в телеграм.

По словам политика, экс-госсекретарь, назвав конфликт Китая и США главной угрозой человечеству, ошибся, поскольку необходимо учитывать реальные ситуации, а не гипотетические. Зампред Совбеза России подчеркнул, что анализ путей предотвращения экзистенциальных угроз неактуален в текущей обстановке.

Медведев предложил представить, что если Украину примут в НАТО, она продолжит попытки вернуть потерянные территории. Россия будет вынуждена дать жесткий ответ всеми имеющимися средствами, отметил он.

"И… вот вам ст. 5 Вашингтонского договора", — заключил Медведев.