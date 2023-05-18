МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в ряде районах столицы из-за птичьего гриппа, соответствующий документ опубликован на сайте мэра. ЦБ подготовит рекомендации по раскрытию ESG-информации

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, указанных в пункте один настоящего распоряжения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц, предусмотренных ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий", — сказано в распоряжении.

В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Контролировать исполнение распоряжения будет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, добавляется в документе.