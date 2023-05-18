МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российские потребители задолжали за коммунальные услуги 777,6 миллиарда рублей без учета безнадежных долгов на 1 апреля, заявил глава Минстроя страны Ирек Файзуллин. Россиянам раскрыли, как распознать поддельную платежку за услуги ЖКХ

"Это средства, которые недополучила отрасль, и с ней нужно работать", — сказал он.

Согласно данным ведомства, наибольшее число должников проживает в Подмосковье (68,9 миллиарда рублей), Москве (41,5 миллиарда рублей), Дагестане (32,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (26,5 миллиарда рублей) и Чечне (26 миллиардов рублей).

Также значительные долги по коммунальным услугам (более 20 миллиардов рублей в каждом регионе) зафиксированы в Самарской области, Красноярском крае, Челябинской и Нижегородской областях, Башкортостане.

Среди категорий потребителей ЖКХ, согласно статистике ведомства, больше всего (337,5 миллиарда рублей) задолжали граждане, имеющие прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Просроченная задолженность управляющих компаний и ТСЖ составляет 175,3 миллиарда рублей. Долг бюджетных организаций равен 31,2 миллиарда рублей.

Файзуллин добавил, чтоуровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в среднем по России составляет 94,8 процента.

Так, по организациям, финансируемым из федерального бюджета, уровень оплаты составляет почти 88 процентов, организациям, финансируемым из региональных и местных бюджетов, — 92 и 90 процентов соответственно, населению, имеющему прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, — почти 93 процента, исполнителям коммунальных услуг — 94 процента, прочим (промышленным) потребителям — 97 процентов.

По данным Минстроя, низкий уровень собираемости платежей в сфере ЖКХ, в частности, отмечается в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, на Чукотке и в Дагестане.

Среди регионов с высоким уровнем платежной дисциплины ведомство выделяет Алтай, Татарстан, Оренбургскую, Тюменскую, Липецкую и Вологодскую области.