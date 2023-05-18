МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Риска распространения гриппа птиц через продукты в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии российской столицы. Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года

"Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства — мясо птицы и яйца", — рассказали в пресс-службе.

"В настоящий момент специалисты Государственной ветеринарной службы города проводят все необходимые противоэпизоотические и ветеринарно-профилактические мероприятия. На территории города организовано проведение исследований биоматериала птиц и запланирована вакцинация", — рассказали в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа.

В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.