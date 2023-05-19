МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Главы МИД России, Армении и Азербайджана проведут 19 мая в Москве трехстороннюю встречу, в тот же день состоятся раздельные двусторонние встречи руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В МИД России сообщили о продлении зерновой сделки

Она уточнила, что отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору, руководители внешнеполитических ведомств рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Захарова добавила, что в ходе раздельных встреч Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Она выразила надежду, что предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов, поиску взаимоприемлемых развязок и в целом повышению доверия между сторонами, укреплению стабильности на Южном Кавказе.

Предстоящая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве станет второй за месяц. Так, с 1 по 4 мая Мирзоян и Байрамов провели переговоры в США, по итогам которых было заявлено, что "министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений", при этом зафиксировав, что позиции по ряду ключевых вопросов по-прежнему расходятся". Там же, в США, стороны договорились продолжить обсуждения.

Московским переговорам министров иностранных дел предшествовала трехсторонняя встреча в Брюсселе 14 мая премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. После брюссельского саммита Мишель заявил, что Алиев и Пашинян договорились возобновить двусторонние встречи по вопросам делимитации границ. Мишель также заявил, что новые переговоры в таком формате пройдут в Брюсселе в июле. Помимо этого, глава Евросовета намерен провести еще одну встречу армянского и азербайджанского лидеров в расширенном составе с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Эти переговоры должны пройти 1 июня в Кишиневе, где лидеры стран планируют принять участие в саммите европейского политического сообщества. Еще одна такая встреча пройдет в октябре в Гранаде.

Министерство иностранных дел Азербайджана сочло организованную Мишелем пятую по счету встречу между армянским и азербайджанским лидерами "полезной и ориентированной на результат с точки зрения продвижения повестки нормализации между двумя странами". В, частности, в ведомстве отметили важное значение прошедших переговоров с точки зрения поощрения диалога между сторонами на самом высоком уровне. В Баку считают, что в ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями с целью достижения конкретных результатов по направлениям согласования проекта двустороннего мирного соглашения, делимитации границ и восстановления коммуникаций. Азербайджанская сторона считает, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией на основании взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ друг друга является единственным путем обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, оценивая результаты брюссельской встречи, напомнил, что еще во время переговоров в Праге 6 октября 2022 года при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета встречи Ереван и Баку подтвердили приверженность стран Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, подчеркнув, что на их основе признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, а также подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по делимитации границы. По словам Пашиняна, 14 мая стороны сделали еще один шаг вперед и констатировали, что Азербайджан признает 29 800 квадратных километров территории Армении, а Армения признает 86 600 квадратных километров территории Азербайджана. Пашинян отметил, что это является важным шагом для установления стабильности и мира в регионе, а также в контексте доработки текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и делимитации границ. Однако, по его словам, следующим шагом должно стать установление и согласование имеющих юридическую силу и значение конкретных оснований для проведения делимитации. Кроме того в четверг Пашинян заявил, что от российской стороны Ереван получил предложение о проведении при посредничестве президента РФ трехсторонней встречи на высшем уровне в Москве 25 мая и принял его.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что выполнение трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном позволит выйти на урегулирование на Южном Кавказе. В интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" он заявил, что Россия полностью придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. По его словам, Москва исходит из того, что эти договоренности по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования, и для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по пути их выполнения.

Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.