МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мошенники начали звонить россиянам через мессенджеры или по телефону, представляясь сотрудниками банков, а если абонент высказывает недоверие, ему предлагают переключиться на видеозвонок, после чего имитируют работу из банковского офиса и выманивают персональные данные, пишут "Известия" со ссылкой на информацию ВТБ. Юрист раскрыл, зачем мошенники пополняют счета банковских карт

Эту информацию изданию подтвердили в банке "Ренессанс" и МТС Банке, а также в Infosecurity и Softline Company.

Как пояснила "Известиям" руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова, чтобы убедить абонента, что звонящий на самом деле является сотрудником банка или правоохранительного органа, мошенники могут оправить в мессенджере фотографии поддельных служебных удостоверений или банковских документов.

При этом Нефедова подчеркнула, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не отправляют в мессенджерах копии каких-либо документов.