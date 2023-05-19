Мошенники начали использовать для обмана видеосвязь, сообщили в ВТБ
ВТБ: мошенники начали звонить гражданам по видеосвязи и имитировать работу из офиса
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мошенники начали звонить россиянам через мессенджеры или по телефону, представляясь сотрудниками банков, а если абонент высказывает недоверие, ему предлагают переключиться на видеозвонок, после чего имитируют работу из банковского офиса и выманивают персональные данные, пишут "Известия" со ссылкой на информацию ВТБ.
Эту информацию изданию подтвердили в банке "Ренессанс" и МТС Банке, а также в Infosecurity и Softline Company.
Как пояснила "Известиям" руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова, чтобы убедить абонента, что звонящий на самом деле является сотрудником банка или правоохранительного органа, мошенники могут оправить в мессенджере фотографии поддельных служебных удостоверений или банковских документов.
При этом Нефедова подчеркнула, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не отправляют в мессенджерах копии каких-либо документов.
https://1prime.ru/society/20230519/840633586.html
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