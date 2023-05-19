МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Бориса Джонсона Гуто Харри рассказал, как тот назвал президента Франции Эммануэля Макрона "подхалимом Путина" и угрожал "набить ему морду", пишет The Telegraph. Британия вводит эмбарго на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России

Сообщается, что Джонсон разразился нецензурной бранью в адрес Макрона через три недели после начала конфликта на Украине, когда французский лидер на саммите Евросоюза обвинил Великобританию, что она не оправдала своих "грандиозных заявлений" о предоставлении помощи беженцам и выразил надежду, что с приехавшими в Британию украинцами "будут обращаться лучше".

Как вспоминает Харри, которого цитирует The Telegraph, после этих слов, оказавшихся на первой полосе The Guardian, Джонсон "действительно вышел из себя".

"И по сути сказал: "Он — слово из четырех букв, начинающееся на "с", он — чудак, он — путинский подхалим, нам нужно на него наброситься" — термин из регби, который в основном означает "снять перчатки" — "нужно устроить вакханалию с избиением лягушек, я cобираюсь набить ему морду"… Довольно резкие слова", — рассказал бывший пресс-секретарь.