Американский разведчик дал прогноз, сколько еще продержится Украина
Экс-разведчик ВС США Шаффер считает, что Украина не продержится дольше лета
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Украина не продержится дольше лета, и украинским властям необходимо сесть за стол переговоров до июля, — такое мнение высказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.
Отвечая на вопрос, сколько ВСУ еще смогут противостоять российской армии, он ответил: "Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они (ВСУ — прим. ред.) этого не выдержат".
Вооруженные силы Украины, сказал Шаффер, ежедневно тратят огромное количество боеприпасов для отражения ударов со стороны России, и в конечном итоге это приведет к полной неспособности ВСУ защищаться от российских ракет.
Для сохранения человеческих жизней, по мнению экс-разведчика, Украине необходимо сесть за стол переговоров до июля.
https://1prime.ru/society/20230519/840634710.html
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