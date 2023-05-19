МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Украина не продержится дольше лета, и украинским властям необходимо сесть за стол переговоров до июля, — такое мнение высказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-разведчик ВС США Тони Шаффер. В Эстонии раскрыли, когда Украина вступит в НАТО

Отвечая на вопрос, сколько ВСУ еще смогут противостоять российской армии, он ответил: "Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они (ВСУ — прим. ред.) этого не выдержат".

Вооруженные силы Украины, сказал Шаффер, ежедневно тратят огромное количество боеприпасов для отражения ударов со стороны России, и в конечном итоге это приведет к полной неспособности ВСУ защищаться от российских ракет.

Для сохранения человеческих жизней, по мнению экс-разведчика, Украине необходимо сесть за стол переговоров до июля.