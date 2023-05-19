МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ограничение скорости развития портала госуслуг предпринято с целью защиты данных, а концепция портала сместилась с предоставления максимально удобных услуг пользователю к более надежным системам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления на фестивале Positive Hack Days. Россиянам назвали пять лидирующих по объему импорта брендов смартфонов

"Уменьшил скорость, и в целом мы поменяли концепцию. То есть раньше концепция у нас шла от клиента, чтобы у него под рукой были все данные, чтобы все было удобно, быстро, доступно. Чтобы формы заявления заполнялись за один клик. Сейчас не нужна лишняя концентрация данных: давайте ничего не загружать на "Госуслуги", давайте ведомства будут витрины данных строить. Да, это сильно длиннее процесс, чем забрать это все к себе, но очевидно, более системный", — ответил министр на вопрос, была ли уменьшена скорость развития "Госуслуг" для их защиты.

По его словам, это вынужденная рефлексия. "Она привела к тому, что мы многие подходы за этот год пересмотрели", — отметил Шадаев.

В феврале глава компания по кибербезопасности "РТК-Солар" Игорь Ляпунов заявил, что портал госуслуг и государственная единая облачная платформа "ГосОблако" в 2022 году не допустили ни одной утечки персональных данных.