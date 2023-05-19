МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Проводить переговоры по Украине Россия будет только с Вашингтоном, и то об условиях послевоенного мироустройства, но говорить об этом сейчас рано, поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Медведев предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что мирные переговоры на равных условиях между Россией и Украиной следует отвергнуть.

"Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тётка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?" — написал зампред Совбеза РФ и отметил, что диалог может только между Россией и США.

"Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны", — добавил Медведев.