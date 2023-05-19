МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. На территориях приграничных районов и новых субъектов полностью оборудованы нескольких тысяч оборонительных сооружений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин оценил рост зарплат в России в 2022 году

"Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов. Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", — сказал он в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.