МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в РФ, в том числе из-за попыток вмешательства во внутренние дела страны, антироссийской пропаганды и финансирования иноагентов, передает пресс-служба надзорного ведомства. Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") (Нидерланды) (далее — фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что применительно к России природоохранная деятельность Гринписа фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ.

"Нередко работа Гринписа связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов", — сообщается в релизе.

"Фонд финансирует деятельность российских организаций — иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан. С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер", — поясняет Генпрокуратура.

Кроме того, "усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", отмечается в релизе.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.