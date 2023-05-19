МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Оказать влияние на блогосферу при запрете использовать слово "инфоцыгане" непросто, но в части государственных СМИ данный вопрос следует решить, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия остается одним из лидеров мирового рынка вооружений, заявил Путин

На заседании Совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, "указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок", а также слово "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию".

"Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации — это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что Вы сказали", — сказал президент и добавил, что также будут предприняты меры для того, чтобы "не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией".