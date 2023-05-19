Путин поручил решить вопрос с выражением "инфоцыгане"
Путин поручил решить вопрос с использованием выражения "инфоцыгане" в государственных СМИ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Оказать влияние на блогосферу при запрете использовать слово "инфоцыгане" непросто, но в части государственных СМИ данный вопрос следует решить, заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, "указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок", а также слово "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию".
"Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации — это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что Вы сказали", — сказал президент и добавил, что также будут предприняты меры для того, чтобы "не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией".
https://1prime.ru/society/20230519/840642816.html
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