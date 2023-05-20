МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мошенники могут прятаться за скидочными купонами, приходящими на электронную почту как вложение, а рассылки от официальных компаний обычно не содержат дополнительных файлов, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. Мошенники начали использовать для обмана видеосвязь, сообщили в ВТБ

По ее словам, как правило, мошеннические схемы связаны с кражей денег через кешбэк. Для этого злоумышленники создают фишинговые сайты, которые выглядят как страница известного магазина или купонного агрегатора, и если пользователь вводит там данные своей карты — они попадают третьим лицам. При этом ссылки на такие порталы могут прийти на почту или, например, всплыть баннером в социальной сети.

"Не открывайте прикрепленные файлы, в которых якобы находятся промокоды от компании. Рассылки от официальных компаний, как правило, не содержат прикрепленных документов", — сказала Соловиченко.

Она порекомендовала проверять и наличие кнопки "отписаться от рассылки", поскольку она обязательно должна быть, если полученное предложение настоящее, а также адрес отправителя. "Крупные интернет-магазины всегда отправляют письма только со своего доменного имени. Мошенники не всегда успешно их подделывают. Если вам знаком адрес магазина, а в пришедшем сообщении этот адрес отличается от оригинального (например, в нем есть другие символы), это индикатор подделки", — пояснила эксперт.

По ее мнению, даже используя настоящий промокод, следует помнить некоторые правила. Так, лучше заранее составить список покупок, определить бюджет для акционного шоппинга и перевести его на отдельную карту, а также изучить цены.

"Иногда продавцы заманивают шопоголиков акциями с впечатляющими скидками — 70-80% от первоначальной цены. На деле может оказаться, что товара либо уже нет, либо его стоимость завысили перед распродажей. Чтобы понять, насколько скидка реальна и как менялась цена на товар, используйте специальные сервисы по отслеживанию цен", — заключила эксперт.