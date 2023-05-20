МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.

"По полудню 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки-самолета", — сказал Пригожин.

Заявление Пригожина публикует его пресс-служба в телеграм-канале.

По его словам, с 25 мая "Вагнер" начнет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку и будет создавать "необходимые рубежи обороны". Контроль над городом будет передан российским военным, уточнил Пригожин.

Он поблагодарил генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева, которые "дали возможность провести эту тяжелую операцию".

"И спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что дал нам эту возможность и высокую честь защищать свою родину", — подчеркнул Пригожин.

Он также выразил слова благодарности бойцам «Вагнера» и военным, которые приняли участие в боях и которые присоединятся к ним в будущем, а также всем павшим.

Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города — Бахмут) находится к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.