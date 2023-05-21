МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Социальная сеть "Одноклассники" занимает первое место среди исследуемых ресурсов по длительности средней сессии в мобильном интернете у россиян — она составляет 182 секунды, и это на 13 секунд дольше, чем на YouTube, и более чем в два раза, чем у "ВКонтакте", следует из данных исследовательского центра "Билайн.аналитика", которые есть в распоряжении РИА Новости. В Минцифры назвали число уязвимостей на "Госуслугах"

Длительность средней сессии подразумевает среднее время, которое пользователь тратит на то, чтобы зайти в браузер или приложение, требующее подключения к интернету.

"Что касается времени, которое абоненты "Билайна" проводят в социальных сетях, то средняя сессия в марте-апреле 2023 года в "ОК" составила 182 секунды, в Telegram — 74 секунды, в TikTok — 38 секунд, во "ВКонтакте" — 72 секунды, в YouTube — 169 секунд", — выяснили аналитики.

Среднее время сессии в мобильном интернете за полгода выросло: в марте-апреле 2023 года оно составило 35,9 секунды, и это на 30% больше, чем в октябре 2022 года.

Самое продолжительное среднее время одной сессии в марте 2023 года зафиксировано в Магадане, Владивостоке, Хабаровске. Полгода назад лидерами были Самара, Улан-Удэ и Великий Новгород.

"В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель в течение полугода практически не изменился и составил от 30 до 35 секунд", — добавили в центре.