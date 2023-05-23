Медведев назвал слова Киева о непричастности к диверсиям враньем
Медведев назвал слова Киева о непричастности к диверсионным вылазкам в России враньем
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Заявления украинских властей о непричастности к диверсионным вылазкам в России являются абсолютным враньем, написал в telegram зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев.
В понедельник в Белгородской области объявили режим КТО после захода на территорию региона диверсионно-разведывательной группы и восьми пострадавших в результате "вылазки" жителях.
Медведев, комментируя ситуацию журналистам, отметил, что утверждения Киева о непричастности к диверсионным вылазкам являются абсолютным враньем. По его словам, ответственность за происходящее несут Украина и ее западные спонсоры.
"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — ответил политик на вопрос об украинских диверсионных группах.
https://1prime.ru/society/20230523/840661698.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.