МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Заявления украинских властей о непричастности к диверсионным вылазкам в России являются абсолютным враньем, написал в telegram зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев. Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев

В понедельник в Белгородской области объявили режим КТО после захода на территорию региона диверсионно-разведывательной группы и восьми пострадавших в результате "вылазки" жителях.

Медведев, комментируя ситуацию журналистам, отметил, что утверждения Киева о непричастности к диверсионным вылазкам являются абсолютным враньем. По его словам, ответственность за происходящее несут Украина и ее западные спонсоры.

"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — ответил политик на вопрос об украинских диверсионных группах.