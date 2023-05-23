Медведев: поставки разрушительного оружия Киеву повышают вероятность ядерного апокалипсиса
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — ПРАЙМ. Поставки на Украину более разрушительных вооружений повышают риск ядерного апокалипсиса, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Газета Politico писала, что Пентагон не против передачи Киеву истребителей F-16, однако ведомство еще не приняло решения о поставках, ставя потребность Украины в них под сомнение.
Медведев отметил, что передача украинской стороне вооружений ведет только к затягиванию конфликта.
"Поэтому чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом", — добавил он.
https://1prime.ru/society/20230523/840661890.html
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