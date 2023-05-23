ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — ПРАЙМ. Поставки на Украину более разрушительных вооружений повышают риск ядерного апокалипсиса, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Парад планет: в США сошелся "пасьянс финансового апокалипсиса"

Газета Politico писала, что Пентагон не против передачи Киеву истребителей F-16, однако ведомство еще не приняло решения о поставках, ставя потребность Украины в них под сомнение.

Медведев отметил, что передача украинской стороне вооружений ведет только к затягиванию конфликта.

"Поэтому чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом", — добавил он.