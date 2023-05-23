ДОХА, 23 мая — ПРАЙМ. Будапешт не одобряет желание Вашингтона навязать свою точку зрения, Трамп это понимал, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Не только Венгрия: названы страны, которые могут покинуть Евросоюз

Глава венгерского правительства выразил мнение, что Демократическая партия США более привержена такой идеологии, чем республиканская.

"Демократы всегда пытаются убедить вас, а иногда заставить, как жить. И нам это не нравится. У нас своя культура, она определяет, как мы живем, не вмешивайтесь, пожалуйста, не учите нас, не говорите, что хорошо, а что плохо, нам это не нравится. Это не ваше дело, не американцев или какой-либо другой нации", — сказал Орбан.

Он добавил. что экс-перзидент США Дональд Трамп понимал позицию Будапешта.

Ранее в Будапеште при поддержке американского посольства разместили плакаты с призывом вывести российские войска с территории Украины. В ответ глава МИД страны Петер Сийярто призвал относиться к Венгрии не как к колонии, подчеркнув, что "нет такого количества плакатов", чтобы поменять позицию властей.